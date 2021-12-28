Manavoğlu: “İhtiyacımız olan algı yönetimi değil, kriz yönetimidir”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkenin refahı ve halkın mutluluğu için algı yönetimlerine değil, kriz yönetimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, yarınları kurtaracak iradenin halkta olduğuna dikkat çekti.

“Sayfalarca manifestolar, gerçekçi olmayan öneriler, yıllardır çözülemeyen sorunlar nedeniyle toplumun umutları, gelecek kuşakları heba edildi” diyen Manavoğlu, “Kaybettiklerimizi geri alacak, yeni kazanımlarla yarınlarımızı kurtaracak irade halkımızdadır. Bugün, dünden aldığımız derslerle, gerçekçi, acil tedbirler, yeni yaratıcı politikalarla yarınlarımızı güvence altına almalıyız. Kısır döngülerle kilitlenen, çaresiz kalan bir memleket, istikrarsızlığın istikrara dönüştüğü bir hükümet çare değildir. Yarınlara güvenle bakmak için çok hayati bir sınav aşamasındayız. Ülkenin refahı, halkımızın mutluluğu için algı yönetimlerine değil, kriz yönetimine ihtiyaç vardır.” İfadelerini kullandı.