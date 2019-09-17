Manavoğlu: “Yenikent’teki polis okulunu, ilkokul veya ortaokula çevirelim”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,sosyal medya hesabından yine açıklamada bulundu.

Gönyeli Yenikent bölgesinde yapılan polis okulunun acil bir ihtiyaç olmadığını savunan Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bölgenin ilkokul ve ortaokula ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “O zaman ne bekliyoruz? Milli servet çürümeden, polis okulu binasını, devlet okuluna çevirelim” önerisine bulundu.

Binanın mülkiyetinin Polis Genel Müdürlüğü’nde olduğunu hatırlatan Manavoğlu, “Polisimiz, binayı Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etsin” dedi.

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bu açıklamasına her kesimden yorum geldi.

İşte o paylaşımı;

Görünen o ki Yenikent’in göbeğinde Polis okuluna acil bir ihtiyaç yokmuş… Ama bir ilkokula ve ortaokula acil ihtiyaç var. O zaman ne bekliyoruz? Milli servet çürümeden Polis okulu binasını devlet okuluna çevirelim… Mülkiyet poliste olabilir, öyleyse polisimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etsin binayı… Güzel olmaz mı?”

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 19:29