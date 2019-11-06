Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Rum Yönetimini kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Bakanlar Kurulunun Yeşil Hat Tüzüğünü tek taraflı değiştirerek 3. ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen yabancıların mülteci suçlaması ile Güneye geçişlerini yasaklamaya yönelmesinin “kabul edilmez” olduğunu kaydetti. Töre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hava ve deniz limanlarından Kıbrıs’a gelen insanlara ırkçı ve bağnaz yaklaşımlar sergilediği için Rum Yönetimini kınadı.

Yazılı açıklama yapan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı farklı bir açıyla izolasyonları genişletme politikası yürüten Rum İçişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu’nun faşist ve ayrımcı yaklaşımlarla barış ve çözüm düşmanlığı yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Töre, “Kıbrıs’ta iki kesimliliği, iki devletliliği pekiştiren Rum zihniyetidir. 1963’te de Kıbrıslı Türkleri ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştıran yine Rum fanatizmi olmuştu. Güven artırıcı önlemleri her zaman artırmaya çalışan Türk tarafı olmuştur. Tüzük değişikliği yaparak Kuzeyden gelen turistlere güneye geçişi yasaklama yeni bir güvensizlik ve karamsarlık oluşturacaktır. Rum Hükümeti umarız Tüzükte yapılması istenen yasaklamalardan vazgeçer” ifadelerini kullandı.