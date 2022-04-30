Meclis Başkanlığından açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını sunması nedeniyle güven oylaması için toplantıya çağrılan Olağanüstü Genel Kurul Birleşimin gerekçesinin ortadan kalktığını duyurdu.

Meclis Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerekçesi ortadan kalkmıştır.

Bu nedenle bugünkü Olağanüstü Genel Kurul Birleşimi yapılmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.”