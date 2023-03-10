Meclis heyeti PAB toplantısı için Bahreyn’de

146’ncı Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı’nda (PAB) Cumhuriyet Meclisi’ni temsil etmek üzere Bahreyn’e giden Meclis heyeti temaslarına başladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyette, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay bulunuyor.

Meclis heyeti Başkent Manama’da gerçekleşecek PAB toplantısı öncesi Bahreyn Parlamentosundan milletvekilleri tarafından karşılandı.

Heyet, bu çerçevede Bahreyn Parlamentosuna mensup Milletvekili ve Asya Parlamenterler Asamblesi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Sabah Alsalloom ve Milletvekili Basma Mubarak ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler başta olmak üzere, KKTC’deki yatırım iklimi ve eğitim faaliyetleri hakkında milletvekillerine bilgiler verildi.

Görüşmede KKTC’nin Bahreyn Temsilcisi Umut Koldaş da hazır bulundu.