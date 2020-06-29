Meclis'te 1 Temmuz kararı ve ekonomi konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi’nde iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalarda, ağırlıkla 1 Temmuz kararı ve ekonomi üzerinde duruldu.

ATAKAN: "ŞU ANDA GELİŞLER KARANTİNA SİSTEMİ İÇİNDE"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu anki gelişlerin karantina sistemi içinde devam ettiğini söyledi.

Atakan, son yaşanan olayda gemiye binmeden söz konusu kişiye ateş ölçümü yapıldığını, ateşinin yüksek çıkmadığını kaydetti.

ERHÜRMAN: "SÜREKLİ KARAR DEĞİŞEREK TURİZM NASIL YAPILACAK?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı’nın 37.5 ateş olan kişiyi tespit ettiği için sağlık çalışanına teşekkür ettiğini söyleyerek, bunun ateşi olan kişileri tespit edememe durumunun bulunduğunu gösterip göstermediğini sordu.

Erhürman, karantina uygulamasından kaynaklanan sorunları gündeme getirerek, gümrük memurundan limanlardaki tüm görevlilere kadar çalışanların nasıl korunacağı sorusunu yöneltti.

Erhürman, “Eğer pozitif olan kişi ülkeye girse, tespit edilmese ve ateşinin de yüksek olduğu anlaşılmasaydı, gidip karantinaya girecekti, gümrük memurları ile temas edecekti, memurları karantinaya almayacaktık ve bu yayılma devam edecekti” dedi.

1 Temmuz sonrası için test sonuçları çıkana kadar kişilerin kendi kendilerini karantinaya alacağına güvenildiğini söyleyen Erhürman, bu vakada da olduğu gibi bazı kişilerin bunu dikkate alamayabileceğini belirtti.

Erhürman, 1 Temmuz açılma kararının bir gün alınmak zorundaki kalınacağının herkes tarafından çok önceden bilindiğini muhalefetin de defalarca bu konuları gündeme getirdiğini ancak sağlık altyapısının hâlâ yeterli olmadığını kaydetti.

Ülkeye uçak seferleri ile gelecek kişi sayısının kaç olacağını soran Erhürman, hükümetin sürekli karar değiştirdiğini söyleyerek, bu şekilde turizmin nasıl yapılacağını sordu.

Erhürman, “Her alınan karar değişti, geri alındı. Bugün yaşanan vaka, inşallah pozitif değildir, ama bir işaret fişeğidir. Alınan kararların yeteri kadar güvenli olmadığını gösterdi” dedi.

“ENDİŞE YERSİZ DEMEK KOLAY DEĞİL”

“ ‘1 Temmuz’dan sonra karantina da yok o durumda ne olacak endişesi’ yerinde değil demek kolay değil” diyen Erhürman, korona dolaysıyla kapalı kalınan dönemde 76 yasa gücünde kararname çıkarıldığını ancak sadece dördünün Meclis’e geldiğini söyledi.

“KARARNAMELERİ BİR AN ÖNCE KOMİTEYE SEVK EDİN”

Yasa gücünde kararnamelerin komiteye bir an önce sevk edilmesi çağrısını yapan Erhürman, bu kararnameler arasında sıkıntı yaratacaklar da bulunduğunu, yapılan düzenlemelerin işsizliği önlemediği gibi işçi durdurmayı mecburi hale getirdiğini, işsizi de korumadığını savundu.

Erhürman, bunun sosyal patlama yaratma riski bulunduğunu söyledi.

Meclis’in görev süresi uzadığına göre gerekli düzenlemelerin yasa olarak Meclis’e getirilebileceğini belirten Erhürman, kötü sürprizlerle karşılaşmadan alınması gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

TATAR: “GEMİYE NASIL BİNDİĞİ ARAŞTIRILACAK”

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin pandemi sürecini yaşarken tecrübe kazandığını söyledi.

Ülkeye gelen kişinin pozitif olduğunu bile bile nasıl gemiye binerek KKTC’ye geldiğinin araştırılacağını dile getiren Tatar, sağlık çalışanlarına güveninin tam olduğunu, hastanede güçlü bir ekip bulunduğunu belirtti.

“AÇILMAYA BİR YERDEN BAŞLAMAK GEREK”

Tatar, açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını kaydetti.

Ülkenin test kapasitesine göre yolcu gelmesi kararı alındığını dile getiren Tatar, ekonomiyi de ayakta tutmak adına bir karar alındığını, kararın arkasında olduklarını söyledi.

1 Temmuz’dan itibaren günde iki uçak geleceğini söyleyen Tatar, sağlık çalışanlarının işini ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

“KAÇ KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞI BİLİNMİYOR”

Ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmediğini belirten Tatar, test kapasitesinin artırılmasıyla açılımın gerçekleştirileceğini, 5 bin civarında test kiti bulunduğunu, bu kapasitenin artırılacağını ifade etti.

Tatar, ülke çıkarları için kararların alındığını, yapılanın en doğru karar olduğunu belirtti.

İkinci Ekonomik Paket’in, ekonominin önünü açacağını, işletmelere katkı sağlanacağını söyleyen Tatar, eleştirileri de dikkate alacaklarını, gelişmelerin değerlendirileceğini yeni paketler de hazırlanabileceğini kaydetti.

Sağlıktaki başarı ve sektörlerin açılmasıyla başarının yavaş yavaş görüleceğini, eski noktaya gelineceğini dile getiren Tatar, “Bir noktadan başlamak lazım. Umut gerekiyor” dedi.

“TEST KİTİ BULMAK KOLAY DEĞİL”

Tatar, sağlıkta kapasiteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü, test kapasitesinin yüksek olduğunu fakat test kiti bulmanın kolay olmadığını, sıkıntı yaşandığını ancak gereğinin yapıldığını binlerce test gerçekleştirildiğini, beş bin kapasitenin artırılması için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Başbakan Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren günde iki uçakla yaklaşık 320 kişinin KKTC’ye geleceğini söyledi.

Türkiye’den gelen su konusundaki soruyu yanıtlayan Tatar, suyun gelmesiyle çok şeyler başarıldığını, tünel yatırımı ile suyun Güzelyurt’a akıtılacağını daha sonra Mesarya’nın gündeme geleceğini ifade etti.

Tatar, yılsonu tahminlerinin tuttuğunu, ekonomik paketin kaynağının hesaplandığını, bir sıkıntı yaşanırsa borçlanmaya da gidilebileceğini belirtti.

Enterkonnektede siyasi karar gerektiğini söyleyen Tatar, bu elektriğin gelmesinin ekonominin sürdürülebilir hale gelmesine katkı koyacağını, proje üzerinde çalışmanın devam ettiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de durumun sürekli değiştiğini, bu noktada enterkonnekte sisteminin önem taşıdığını dile getiren Tatar, “Burada bambaşka bir siyaset geliştirilmektedir. KKTC tüm kurum ve kuruluşları ile çok daha önemli bir noktada olacaktır” dedi.

AMCAOĞLU, TC’DEN GELECEK KAYNAKLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek kaynağın açılımıyla ilgili bilgi vererek, bu bilgiyi muhalefetle de paylaştığını belirtti.

Gerçekleşme oranlarıyla ilgili bilgi veren Amcaoğlu, mahalli gelirlerde ivmenin eskiye dönüş trendini yakalamakta olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, hükümetin sadece kamu değil, özel sektör çalışanlarına yönelik mükellefiyetleri olduğunu söyleyerek, özel sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının ikinci ekonomik pakette işlendiğini belirtti.

Tarım, turizm, yüksek eğitim, sanayi gibi alanlar için önemli olan elektrikte teşvik verildiğini söyleyen Amcaoğlu, diğer teşviklerin de verildiğini ve çalışmaların süreceğini kaydetti.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol ile Covid-19’dan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi noktasında para aktarılacağını söyledi.

Türkiye’den gelecek miktarın gelip gelmediğinin sorulması üzerine Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokolün ciddi bir anlaşma olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sorular üzerine Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde gelecek kaynağın gideceği sektörlerle ilgili ayrıntılı rakamları açıkladı.

Türkiye’den Covid-19 ile ilgili bütçe ihtiyacının sadece maaş ödemelerini karşılamak için talep edilmediğini söyleyen Amcaoğlu, bütünsel olarak tüm kesimlerin ihtiyaçları için çalışma yapıp Türkiye ile paylaşıldığını kaydetti.

Mart ayında başlayan sürece yönelik ilk ekonomik paketin doğru bir paket olduğunu, eksik bırakılan noktalar bulunabileceğini dile getiren Amcaoğlu, ikinci pakette temel hedefin reel sektörü 2021’e taşıma olduğunu belirtti.