Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla Meclis’te farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde bazı milletvekilleri ve Meclis personeli yürüyüş bandında bir dakikalık farkındalık yürüyüşü yaptı.

Bando eşliğinde şarkıların çalındığı etkinlikte, prostat kanseri tahlillerinin yapılması için milletvekilleri ve Meclis çalışanlarından kan örnekleri alındı.

TÖRE

Etkinlikte basına açıklama yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Erkeklerde sık görülen prostat kanserinden dolayı belli yaşın üzerindekilerin kontrol yaptırmasının önemine dikkat çeken Töre, erken teşhisin hayat kurtardığını söyleyerek, prostat kanserinin tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu fakat geç kalındığı takdirde vücudun farklı organlarına sirayet edebileceğini kaydetti.

Etkinliğin, erkeklere bir çağrı olduğunu dile getiren Töre, “Sadece kendi hayatınızı değil ailenizin hayatını da düşünününüz. Kimse üzülmesin.” ifadelerini kullandı.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, kanser hastalığının her geçen gün erken tanı zenginleşmesine rağmen en büyük problem olarak durduğunu kaydetti.

Ülkede nüfusa oranla kanser hastalığının yüksek oranda seyrettiğini dile getiren Sucuoğlu, sadece prostat değil diğer kanser türlerinin de arttığına dikkat çekerek, prostat kanserinin sadece erkeklerde ortaya çıktığını ve erken tanı konulduğunda da sürecin kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Prostat kanseri tedavisinin, hastalık erken tespit edildiği andan itibaren yüz güldürücü sonuçlar verildiğini dile getiren Sucuoğlu, bugün bu vesileyle tüm kanser teşhislerinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak istediğini söyledi.

Vatandaşların, özellikle yaşı 50 ve üzerinde olan erkeklerin prostatı küçümsememelerini tavsiye eden Başbakan Sucuoğlu, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, prostat farkındalık ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken tanının hayat kurtardığının hatırlatılmasının önemini vurguladı.

Erkeklerde prostat, kadınlarda da meme kanserinin sık görüldüğüne dikkat çekerek, halkın bir kan tahlili yapmasıyla erken teşhisin önemine işaret eden Pilli, kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını bir doktor olarak tecrübe ettiğini kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde süratli şekilde tarama için personel artırımı yapıldığını söyleyen Pilli, tüm dünyada ilaç sıkıntısı yaşandığını fakat buna rağmen ülkede bu sıkıntıların düşük seviyede olduğunu söyleyerek, kanser taramasında kullanılan kitlerin hastanede bulunduğunu ve eksilmemesi için de gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.

“İLAÇ SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN BİZZAT KENDİM İLGİLENİYORUM”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kanser ilaçlarında yaşanan sıkıntıları gidermek için kendisinin bu konuya çok önem vererek ilgilendiğini de belirtti ve ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise konuşmasında, prostat kanserinde erken tanının önemine vurgu yaparak düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Meme kanserinde “pembe ay”; prostat kanserinde de “mavi ay” etkinlikleriyle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaismail, meme kanserinde derneğin kurulduğu 1993 yılında yüzde 5 hastanın hayatta kaldığını, şu anda ise yüzde 95 hastanın erken tanı bilinciyle hayatta kaldığını belirtti.

Erkekler arasında bir fobi ve bir tabu olarak kalmaya devam ettiği sürece prostat kanserinin ölümlerde öne çıkmaya devam edeceğini dile getiren Kocaismail, “mavi ay” etkinliği düzenleyerek Meclis’te erkeklere temsili tetkikler yaparak sağlık bütçelerinin artırılması konusunda ses vermek istediklerini kaydetti.

“BİR HASTANIN TEDAVİ ÜCRETİYLE ON BİNLERCE İNSANIMIZI TETKİKTEN GEÇİREBİLİRİZ”

Bir prostat kanseri hastasının 6 kemoterapi alacak olması halinde 90 bin TL ücreti olduğunu, onun üzerindeki tetkikler ve giderlerin yüz binleri geçtiğini vurgulayan Kocaismail, “Bir PSA kiti devletimize 25 TL’ye mal olabilir. Özelde yapılacak olursa da 50 TL’ye yapılabilir. Bir hastanın tedavi ücretiyle on binlerce insanımızı tetkikten geçirebiliriz. Kitlerin alımı için sağlık bütçesine ödenek konulması ve koruma amaçlı devletin hastanelerinde ücretsiz bulanabilmesi gerekir.” dedi.