Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 11.25’te toplandı.

Genel Kurul, Başbakanlık’ın önerisi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı için ivedilik istendi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında dün yaşanan yangın dolayısıyla halka ve herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tatar, yangının daha büyük felakete dönüşmesini engelleyen herkese teşekkür etti.

Soğutma çabalarının devam ettiğini anlatan Tatar, helikopterden dün bakıldığında yangının çok geniş bir alana yayıldığını gördüğünü ve bunun bir felaket olduğunu belirterek, bundan sonra da bu gibi olaylar için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından talep edildiğini dile getiren Tatar, bir tutuklunun soruşturmaya çıkana kadar geçirdiği zaman için yasada olan bir eksikliğin giderilmesi yönündeki çalışma olduğunu söyledi.

Yangında 125 kişinin görev başında olduğunu dile getiren Tatar, ülkede çeşitli sıkıntılar olduğunu ve bundan sonra yangın çıkmasına sebebiyet veren olasılıkların yeniden düzenlenerek disiplin altına alınması caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şuanda yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tatar, bazı özel firmaların araçlarının da yangın söndürme alanında görev yaptığını ve bunların yasal zeminde daha güçlü kılınması için yasal bazı düzenlemelerin yapılması düşüncesinin olduğunu söyleyerek ilgili kurumlara da gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Tatar, dün birkaç yerde ayni anda çıkan yangınların da araştırıldığını dile getirdi. Çevre temizliği için vatandaşa da çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Tatar, şuanda orman ekiplerinin de gerekli düzenlemelerin alınması için sahada çalıştıklarını kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliğinin fırsat olduğunu ve komite toplantılarına katılarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Özyiğit, önerilerinin dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının hazırlanmasının yerinde bir hareket olduğunu söyledi.

Şartlı tahliye konusuna da değinen Arıklı, hükümetin kurula söz geçiremediğini savundu.

Arıklı, şartlı tahliye kurulunun kendine münhasır olduğunu ileri sürdü.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısına olumsuz görüş vermeyeceklerini fakat aciliyeti konusunda hemfikir olmadıklarını kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’na neden ivedilik istendiğini belirtmek istedi.

Polis nezaretinde kısa süreli tutukluların gözden kaçırıldığını ve kişi hak ve özgürlüklerinin engellenmesinden dolayı bir hak ortaya çıktığını dile getiren Baybars, Covid salgını süresinde tutuklanan kişilerin polis nezaretinde geçirdikleri sürenin, yargılandığında aldıkları cezadan eksiltilmesi için yapıldığını kaydetti.

“Şartlı tahliye bir af değildir” diyen Baybars, bu dönemdeki sıkışıklıktan dolayı ceza evindeki süresinin üçte birini geçirenlerin başvurusunun öngörüldüğünü dile getirdi.

Baybars, şartlı tahliye kurulunun uzman kişiler tarafından kurulduğunu ve şartlı tahliyenin belli kriterleri olduğunu ve siyasilerin buna müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliği oybirliği ile onaylandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz alarak Atatürk Öğretmenler Akademisi Kuruluş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınması talebinin gerekçelerini dile getirdi.

Akademide yasal bir açılım olmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları aktaran Çavuşoğlu, akademiye uluslararası sınavla öğrenci alınmasının sağlanması için bu yıl bu yasanın geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, akademinin daha önce LAÜ ile protokol imzalanarak kapanacağının düşünüldüğünü anımsattı.

Kendilerinin döneminde bu protokolü hemen iptal ettiklerini dile getiren Özyiğit, akademiye uluslararası alanlardan da başvuru sağlanmasının önemli olduğunu söyledi ve bakana çalışmadan dolayı teşekkür etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, devlet üniversitelerinin kuruluşunda parti olarak çok emek harcadıklarını ve üniversitelerle de gururu duyduklarını söyledi.

LAÜ ile protokolün, okulun akademik olarak daha ileriye götürülmesi amacıyla yapıldığını kaydeden Berova, akademik yapının dünya çapına getirilmesi amacıyla da var olan üniversitelerle işbirliğine girmesi gerektiğini belirtti. Berova, “Geçen hükümet döneminde o protokol bozulmamış olsaydı, akademi çok iyi olacaktı” dedi.

Konuşmaların ardından yasanın ivediliği onaylandı.

Daha sonra, “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Kararnameye İlişkin Raporu ele alındı.

Genel kurulda daha sonra 62. madde tahtında konuşmalara geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün Beşparmak yangınından sonra en büyük yangın felaketi yaşandığını ve çok üzgün olduklarını kaydetti.

Dün birçok yerde yangın çıktığını ve halka yangın çıkmaması konusunda yeterli eğitim verilip verilmediğini soran Özyiğit, insanların en iyi şekilde eğitilmesi ve sürekli halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yangının çıkmasında sabotaj iddialarının olduğunu duyduklarını ve eğer olması halinde de bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, dün Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yangın helikopterlerinin gelmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Helikopterin teknik bir konu olduğunu ama yangınlar sayesinde acizliğin sadece helikopterlere mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Orman Dairesinde tam teçhizat olduğunu fakat bunları kullanacak nitelikli kişiler işe alınıp alınmadığını sordu.

İngiliz döneminde kalan fasıl 60 ceza yasasının hale daha güncellenmemesinden dolayı komik cezalar kesildiğini kaydeden Arıklı, bu yasanın güncellenmesi gerektiğini ve dairenin teşkilat yasasının da derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ağaç dikimi konusuna da değinin Arıklı, orman zenginliğinin artırılması için bazı etkinliklerin de sürekli düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yangınla mücadelede yangın sündürme araçlarının ve itfaiyenin elindeki araçların da yeterli olmadığını söyleyen Arıklı, yol kenarlarının temizlenmesi için, ilgili kurumların gerekli tedbirlerin alınması için yeterli çalışanının da olup olmadığının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, Bayram namazlarının eda edilmesi konusunda da hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, dün yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yangın söndürmede çalışan personelin önemine dikkat çeken Ataoğlu, ilgili dairelerde özellikle dozer ve ilgili araçların kullanımı için alınan uzman kişilerin şu anda nerede görev yaptıklarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, yangın felaketinin şu anda araştırılması ve helikopter temini da dahil tüm çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Türkiye’deki bir helikopterin burada konuşlanabileceğini veya nasıl tedbirler alınacağı konusunda bu sürecin ortak konsensüsle yönetileceğini dile getiren Tatar, ülkeyi korumanın da herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Aldığı bilgi doğrultusunda, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve o bölgenin soğutma işleminin başladığını dile getiren Tatar, çalışan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Dün yangını gözlemlediklerini ve yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, piknik alanlarında bırakılan çöp ve benzeri olayların da yangına sebebiyet verebileceğini söyledi ve bunların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni ekimlerle ormanların geliştirilmesi gerektiğini de söyleyen Tatar, parti olarak da yeni orman arazilerini geliştirmek için ekim faaliyetleri yaptıklarını dile getirerek, bu faaliyetlerin daha da önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji politikasının bir aşamaya geldiğini daha da geliştirileceğini dile getiren Tatar, KKTC’de çevre duyarlılığının kültür ile alakalı ve sahip çıkma ile alakalı olduğunu,bu konuları gündemde tutarak ülkeye sahip çıkmayı aşılamak gerektiğini ve caydırıcı cezaların düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dün yanan ortamda ne gerekirse yapıldığını söyleyen Tatar, Güney ve Türkiye’den helikopter gelmesi konusunda birlikte karar alınmasının da yerinde olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 14:23