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Meclis toplandı
Kıbrıs
07 Mart 2023 Salı 12:21
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12.00’de Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde 19 güncel konuşma istemi bulunuyor.
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