Meclis toplandı

Meclis toplandı
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 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12.00’de Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde 19 güncel konuşma istemi bulunuyor.

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