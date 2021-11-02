Meclis yine açılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle dün ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı. Genel Kurul, yarın yeniden toplanmayı deneyecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün saat 12.10’da gerçekleşen ilk denemede yeterli nisap olmadığından oturumu açamadı. İkinci deneme 10 dakika sonra yapıldı, yine yeterli nisap sağlanamadı.

Sennaroğlu, Meclis İç Tüzüğü’nün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya, yarına ertelendiğini açıkladı.

Meclis’in yaz tatili öncesinde başlayan nisap sorunu yeni yasama dönemde de devam ediyor. Cumhuriyet Meclisi, yeni yasama yılının başladığı Ekim ayında sadece iki kez toplanabildi. 7 ve 25 Ekim tarihlerinde yapılan toplantıların dışındaki toplantılar resmi tatil yoksa 24 saat, resmi tatil varsa 48 ya da 72 saat sonraya ertelendi.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti 13 Ekim’de bozulmuş, hükümetin bozulma sebeplerinden biri olarak da nisap sorunu gösterilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu UBP’nin genel başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu’na dün hükümeti kurma görevi verdi.

Ülkede bir seçim hükümeti kurulması, seçime kadar Meclis’in ivedi yasaları geçirmesi gündemde.