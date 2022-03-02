Memur Sen, hükümetten beklentilerini açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), “İvedi olarak ek bütçe yasası hazırlanıp yasallaştırılması, kamu çalışanlarının arasındaki eşitsizliği giderecek, çalışan ve emeklilerin alım gücünü koruyacak kaynakların yaratılmasına olanak sağlanması ve etkin piyasa denetimleri yapılması” çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuda kadrolu, sözleşmeli, geçici memur ve mevsimlik işçi statüsünde hizmet yürütenler arasında “büyük eşitsizlikler ve adaletsizliklerin” olduğunu belirterek, “Kıdem farkı hariç, birçoğu gününde maaş alamıyor. Vardiya çalıştırılıp tahsisat alamayanlar vardır. Personel yetersizliği gerekçesiyle, (özellikle sağlıkta mevsimlik işçi statüsünde çalışanlar) ek mesai çalıştırılıp, ek mesai ödeneği almıyorlar” dedi.

Manga, “Hizmeti yürütenler arasında, bunca eşitliksizlik varken, çalışanlar huzursuz ve memnun değilken, hizmet bekleyen vatandaşın memnun olması mümkün müdür?” diye sordu.

Ayrıca Manga, “KKTC Meclisi’nde yasalaşan 2022 mali yılı bütçesinden sonra, TL’nin değer kaybı, dövizdeki artış ve enflasyondaki devam eden yükseliş sürmektedir. Rusya-Ukrayna savaşının beklenen olumsuz yansımaları geldi geliyor” dedi.

Manga, bu şartlar altında Memur-Sen olarak hükümetten “ivedi olarak ek bütçe yasası hazırlanıp, KKTC Meclisi’nde yasalaştırılmasını; kamu çalışanları arasındaki eşitsizliği giderecek, çalışan ve emeklilerin alım gücünü koruyacak kaynakların yaratılmasına olanak sağlanarak, etkin piyasa denetimlerinin yapılmasını” beklediklerini söyledi.