Memur-Sen, kamudaki kadroların hizmet şemalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Memur-Sen, kamu hizmetlerinde kadrolara atanacaklarda “öğrenim koşullarını” da belirleyen Kamu Görevlileri Yasasının ilgili kuralları ile bu kurallar altında oluşturulan hizmet şemalarının yeniden gözden geçirilerek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması çağrısında bulundu.
Memur-Sen, konuyla ilgili olarak hükümeti ve Personel Dairesini göreve çağırdı.
Manga, bunun dışında, aynı hizmet sınıfında yer alan farklı kadroların hizmet şemaları incelendiğinde, “herhangi bir standardın olmadığı ve her kadro için farklı farklı mezuniyet koşullarının arandığının da gözlemlendiğini” belirterek, “Gelişen yeni teknolojiye paralel olarak, öğretim kurumlarında yeni bölümlerin açılmış olması, bazı yeni eğitim kollarının açılması, yıllar önce hazırlanmış hizmet şemalarının hükmünü yitirmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.
Manga, açıklamasında devamla şunları kaydetti:
“Bu durumda, kamu hizmeti komisyonunca ilan edilen münhal kadrolara, birçok genç adayın müracaat etmesine engel olmaktadır. KKTC devletinin beyin göçüne neden olabilecek bu anomaliyi sürdürme lüksü yoktur. Bu gerekçeyle Memur-Sen olarak, kamu görevlileri yasasının ilgili kuralları ile bu kurallar altında oluşturulmuş olan hizmet şemalarının yeniden gözden geçirilerek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması hususunda; hükümeti ve personel dairesini göreve davet ediyoruz.”