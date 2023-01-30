Memur-Sen vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin halen Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), vergi oranlarındaki düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmadığını belirterek, hükümeti aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya davet etti
Yarın ödenecek maaşlarda, hangi vergi matrahlarının esas alınarak vergi kesintisi yapılacağını soran Manga, “Yüzde 37.75 hayat pahalılığı uygulamasına paralel olarak, vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemelerle, çalışanların net maaşlarında yüzde 43 ile yüzde 52 arasında artış gelecekti. Memur-Sen olarak, hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararın doğru bir karar olduğu inancındayız. Hükümeti, aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.