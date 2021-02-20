Menteş Gündüz: "Ben ve Ali Pilli birlikte hareket edeceğiz"

UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, "Seçimlerde yol arkadaşım" dediği Ali Pilli ile UBP nin hep daha iyiye gitmesi için mücadele ettikklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirtti.



Gündüz, şunları kaydetti:"Ancak son yapılan bu hamlenin hem UBP Güzelyurt İlçe yönetimi hem de Güzelyurt bölge halkı tarafından tasvip edilmediği gelen tepkilerle gün gibi aşikardır. Dolayısı ile UBP Güzelyurt İlçesi olarak gerek bölgemiz menfaatleri açısından gerekse partimizin daha güzel günlere ulaşması için her zamanki gibi Ben ve Ali Pilli birlikte hareket edeceğiz."