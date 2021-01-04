Merit Oteller Grubundan kapatma kararı

Merit Oteller Grubu gazeteye ilan vererek otelleri kapatma yönünde karar aldığını duyurdu.

Verilen ilanda şunlar kaydedildi.

“Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruzCovid-19 pandemi sürecinde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınana kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık.Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı.Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. “