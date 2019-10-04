Merkez Bankası ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında protokol

KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı.
Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol törenine Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.
İmza töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, mevcut hükümet döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli bir takım adımlar atıldığını kaydetti.
Geçen hafta Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında mali piyasaların rahatlaması ve daha sağlıklı gelişebilmesi için bir protokol imzalandığını dile getiren Tatar, “Bana göre bu adımlar son derece pozitif gelişmelerdir” dedi.
Tatar, protokolün piyasaların denetim altına alınması ve daha sağlıklı bir ortamın oluşması için şu anda aktif olan 215 kooperatifin verdiği kredilerin ve topladığı mevduatların profesyonelce denetlenmesi adına imzalandığını dile getirdi.
Ardından KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana protokol metnine karşılıklı imza koydu.
Ilk isleri benin hesabimi incelesinler.Alti yilda bitecek bir borcum vardi..on senedir maasim otomatik koop a duser..bir turlu borcum bitmedi.maasim 1900 du bagladigimda su an besbin oldu..hepsini hala keserler.Bir ara mukayyitlikden bir arkadas bakdi..iki senet yapilmis ve her iki senede yarim yarin yatirim yaparlar..Once birini tam almalari kalani ikinciye aktarmalari gerekmez mi..bu sekilde asla bitmez bu borc.
Bir de ilgimi ceken..benim maasim otomatik yatir.emekliyim en gec 28inde maas duser ellerine.
Ayin 14 veya 15inde yatirin gorulur hesaplarda..bu nasil olur.
Maasim takir takir ellerinde ve bir dokum isden dokum vermezler...et da ellerinde bicak da..isdediklerini yaparlar.
Borcum ne zaman bitecek kac oara daha keseceksiniz dedim hala bilgi yok.lutfen benim hesabin incelensin.
Insanlarin nasil somuruldugu ortada.