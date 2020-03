Mesajlar yayınlandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, toplumda daha fazla kadının hem özelde, hem de devlette yönetici pozisyonda ve/veya karar mekanizmalarında yer alması gerektiği konusunda gösterilen çabaların ve onurlu mücadelenin destekçisi olunması gerektiğini vurguladı.

Uluçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Uluçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın hakları için yıllardır mücadele veren, bireysel veya örgütlü bir şekilde Kıbrıs Türk toplumunda kadınların hak ettiği yeri alması için çaba gösteren herkesi selamladığını söyledi.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız dünyada ve ülkede kadınların daha iyi şartlarda çalışma koşulları için başlatmış olduğu mücadelenin, günümüzde kadınların hayatın her alanında daha etkin rol oynamasına yardımcı olmaktadır.

Bugüne kadar verilen mücadeleler geçmişle kıyaslandığında, kadınların toplum içerisinde yer aldıkları konumun daha iyi bir noktadadır. Ancak, çağdaş bir ülke olmanın gereği olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanına yaymak düşüncesinden yola çıkarak bakıldığında alınacak çok mesafe bulunmaktadır.

Bizler de Meclis idaresi olarak kadın haklarının gelişmesi ve istenilen düzeye çıkması için verilen mücadeleye her zaman katkı koyacağımızı ve bu anlamda oluşacak olan yasaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Bu vesile ile hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bizlere hatırlatan annelerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.”

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

”Bu özel günde, kadınların toplumun her alanında tam ve eşit imkanlarla çalışmaları idealine olan inancımı vurguluyor, kadınlarımızı daha güçlü, üretken emin adımlarla yoluna devam edebileceklerine güvencim tamdır” diyerek sözlerine şöyle devam etti. Toplumu ayakta ve diri tutan en önemli değer kadındır. Kadının eğitimi, çalışması, yükselmesi ve güvencesi, toplumu ve iradesini daha yükseye taşıyacaktır. Kadının toplumda aktif görev almasını engellemek toplumun varlığına yöneltilmiş bir tehdittir. Bu bakımdan kadın haklarına destek olmak hepimizin görevi olmalıdır.

Hayata kalemiyle, emeğiyle, ürettiği eserler ve her türlü düşüncesiyle katkı koyan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar dünya barışını yakalayabilmek adına, sevgi, saygı, uzlaşı içinde kadınlarımızı daha da etkin görevlerde olabilmelerini diler saygılar sunarım.“

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız" dedi.

Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnızca bir günde değil her koşulda, her alanda kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmaya; haklarını güvence altına almaya ve korumaya , bunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Bakanlık olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir.

2020 yılında da kadınların sosyal statüsünün güçlenmesi, çalışma yaşamına dahil olması, kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sürdürülebilir adımlar atmak öncelikli hedefimiz olacaktır.”

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kıbrıs Türk halkı olarak tarih boyunca her türlü mücadelede yanımızda olan kadınlarımızı baş tacı eden bir topluma sahibiz” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvanları kendisinde barındıran kadınların vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Pilli mesajında şöyle dedi:

“Bildiğiniz gibi bir talihsizlik yaşanmış ve ülkemizin can damarı olan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda bir yangın meydana gelmiştir. Yaşanan bu olayda şifalı elleri ile hastalarımızın hayatına dokunan kadın sağlık çalışanlarımız tüm sağlık ekiplerimiz ile birlikte cesaret ve yüreklerini ortaya koymuş adeta bir kahramanlık örneği sergilemişlerdir. En zor zamanda kadın sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile mücadeleden kaçmamış, görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir.”

Kıbrıs Türk halkının kadınları sayesinde güçlü bir toplum olduğunu vurgulayan Ali Pilli, ”Kadınların toplumun her alanında etkin ve eşit çalışma koşullarında olması gerektiği inancıyla, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çakıcı mesajında, 8 Mart'ın tarihçesinin ve anlamının önemini vurgulayarak, ABD’nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçinin daha iyi koşullarda çalışmak için başlattığı grevin ardından, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangından kaçamayan 120 kadın işçinin can vermesi sonrasında ortaya çıkan bir hak mücadele günü olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Emekçi kadınların haklarıyla ilgili mücadelede hakların kazanılması ile ilgili pek çok kadının bu uğurda can verdiğini dile getiren Çakıcı, bugünün emekçi kadın hareketinin yeniden gündeme gelmesinde çok önemli olduğunun altını çizdi. Kadın haklarının insanlık tarihi boyunca ciddi bir insan hakları sorunu olduğunu ve kadınlara yönelik şiddetinde insanlık tarihi boyunca devam ettiğini belirten Çakıcı, kadın haklarıyla ilgili sorunların maalesef günümüzde de devam ettiğini belirtti.

Mehmet Çakıcı, kadına yönelik şiddetin hem psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik istismar şeklinde olabileceğini, kadına yönelik yapılan bir bilimsel araştırmada da 10 kadından 8’inin fiziksel istismara, 10 kadından 3’ünün de cinsel istismara maruz kalındığının ortaya konduğunu ve hatta şiddetin en çok yaygın olduğu yerlerin de kadınların kendi evleri olduğunun görüldüğünü, ancak toplumda bu konunun ciddiyetinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Çakıcı, son yıllarda sığınmacı kadınların yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, ülkesinden ayrılarak daha iyi yaşam koşulları için aileleriyle birlikte yollara düşen kadınların, psikososyal sorunlar, dil konusunda güçlükler, sağlık sorunları, uyum ve sosyalleşme sorunları ve ekonomik sorunlar gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Göçün meydana getirdiği koşulların kadınların ruhsal ve psikolojik anlamda zarar görmelerine neden olduğunu belirten Çakıcı, savaştan kaçan kadınların ailelerini ve akrabalarını kaybetmenin getirdiği psikolojik travmalar da yaşadığını ifade etti.

Çakıcı, kocası veya çocuklarıyla sığınma arayan kadınların genellikle zorunlu sığınma sürecinde aile içi şiddete maruz kaldıklarını da kaydederek, bunun en temel sebeplerinden birinin sığınma süresinin uzunluğu olduğunu söyledi.

Çakıcı mesajında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ve verilen mücadeleleri selamladıklarını belirterek, savaştan ve şiddetten arındırılmış bir dünya dileğinde bulundu.

HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Biz kadınlarımızı yalnızca 8 Mart ile değil, her zaman hatırlamalıyız. Çünkü dünya toplumundan üstlendiği roller ve görevleri ne olursa olun; bizler için, milletimiz için, kadınlarımız fedakardır, cefakardır, cömerttir, yârdim severdir ve başarılıdır. Zorluklara göğüs germesini, ailesine, topluma, ülkesine ve milletine bir şeyler katmak için çaba göstermesini iyi bilir.

Toplumun temel direği kadınların sadece iyi bir anne, iyi bir eş başarılı bir sağlık çalışanı olması yanında zorluklar karşısında hiç bir zaman yılmayan fedakarlıktan kaçmayan sevgi ve şefkate sahiptirler.

Bu vesilelerle hayatımızın anında bizlere destek olan, sevgi ve şefkat göstere, eğiten, öğreten, en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan tüm kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlarız.”

KTÖS

KTÖS, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin politikalarının sürdürülebilir bir parçası olduğunu vurgulayarak, 8 Mart’ı bu politikaların öncü günü kabul ederek, tüm emekçi kadınların gününü kutladıklarını belirtti.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kadın hakları, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına dair birçok yasanın Meclis’ten geçmesine rağmen, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan eşitsizliklerin hala varlığını koruduğunu belirtti.



Aile İçi Şiddeti Önleme Mekanizması, TOCED ve Kadın Sığınma Evi gibi atılan olumlu adımların yaygınlaşarak ve kurumsallaşarak devam etmesi ve eğitim programları ile pekiştirilerek sürdürülebilir olmasının temel beklentileri olduğuna işaret eden Tel, demokrasi, eşitlik, farklılıklara saygı gibi değerlerin içselleşmesi ile kadınlara karşı aileden ve çevreden dayatılan öğrenilmiş cinsiyetçi yaklaşımlara ve şiddete engel olunabileceğini söyledi.

“Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, istismar, ihmal, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirler devlet tarafından daha öncelikli kararlar ile alınmalı, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasalar pratik uygulamalarla hayat bulmalıdır” diyen Tel, son 15 aylık süreçte 1344 kadının şiddet gördüğünün polis kayıtlarına geçmiş olmasının, durumun aciliyetini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kadına şiddetin yanında çocukların istismarı, ihmali ve korunması ile ilgili de önleyici tedbirlerin eğitici bir süreçte oluşturulması gerektiğini dile getiren Tel, “KTÖS, 2018 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk koruma sisteminin yetersiz olduğunu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu tespitini kamuoyu ile paylaşmış ve son iki yıl içerisinde bu konuda sosyal paydaşlarla birlikte ciddi çalışmalar yapmıştır” dedi.

İki yıl önce yaptıkları çağrıyı yineleyen Tel, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkede bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti.

Tel açıklamasını şöyle tamamladı:

“Eğitim sisteminin her alanının eşitlik, adalet, laik, barış ve demokrasi dilinde yeniden kurgulanması,

Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın tamamlanması ve çocuk hakları politikalarının hayat bulması gelecek dönem mücadele alanlarımızın başını çekecektir. Toplumsal değerlerimizin korunması ve kalıcı barış için verdiğimiz mücadele kesintisiz devam edecektir.

Eşitlik ve adaletin eğitim ve örgütlü mücadeleyle sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.8 Mart’ta öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlarız.”

MEMUR SEN

Memur-Sen, Kadın Günü açıklamasında, Kıbrıs Türk kadınının, varoluş mücadelelerinde, şanlı direnişlerinde, cephede ve cephe gerisinde, görevini yerine getirmiş olmanın onur ve gururunu her zaman yaşayacağını kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sendikaya üye kadınlara hediye de dağıtan Kıbrıs Türk Memur-Sen’in Genel Başkanı Akın Manga, “Devletimizin, bugün yürüttüğü ekonomik varoluş mücadelesinde kadınlarımız, yine büyük görevler üstlenmiştir. Biz de bu özel günlerinde kadınlarımıza ufak bir hediye ile hatırlamak istedik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

BAY SEN

Bay-Sen, kadının toplumun mimarı olduğunu, kadın olmazsa insanlığın var olmayacağını belirtti.

Sendika Basın Sözcüsü Mehmet Aktan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadına gerekli değeri vermeyen her ulusun yıkılarak, tarihe gömüldüğünü, insanlık tarihini etkileyen en önemli isimleri kadınların var ettiğini kaydetti.

Aktan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlkel toplumlardan konuyu ele alırsak, tanrı arayışı içinde olan bu toplumlardan bazıları, olsa olsa tanrı kadındır deyip, kadını, en üst mertebeye dahi getirmişlerdir. Toplumlar çağdaşlaştıktan sonra kadının tanrı olmadığını görmüş, ancak toplumun mimarı olduğunu anlamıştır.

Bunlara örnek verecek olursak; çağ açıp çağ kapatan Şehzade Mehmet’i, Fatih Sultan Mehmet yapan kadındır.

Varlığımızın sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ü var eden annesi Zübeyde hanımdır. Oğlunuz eğitim için yetersizdir mektubu ile eve gelen Edisson’u eğitip insanlık tarihini değiştiren kadındır. İnanıyoruz ki içinde bulunduğumuz durumdan muasır seviyeye çıkmamıza sebep olacak yine kadındır. Ve kadın anamız, bacımız, eşimiz, kızımızdır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İnsan Hakları Derneği, Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı ve kadınları kutladı.

Dernek açıklamasında, “kadınlara her ortam ve koşulda ayrım gözetmeksizin sahip çıkılması, saygı gösterilmesi ve tereddütsüz korunmalarını, Derneğimiz insanın varlık nedeni ve mutluluğunun gereği olduğunu önemle vurgulamaktadır” denildi.

Açıklamada, ayrıca Suriye’deki “toplu imha hareketine” ve Avrupa sınırlarındaki sığınmacılara yapılanlara seyirci kaldığı gerekçesiyle BM protesto edildi. Konuyla ilgili olarak AB ve Yunanistan da eleştirildi.

FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ

Fizyoterapistler Birliği, her alanda kadına yönelik eşitsizliğin karşısında olduğunu belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, toplumda dezavantajlı sayılan kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, LGBTİ+ vb, kısacası ataerkil sistemin dışında kalan her birey için her türlü eşitlik mücadelesine dayanışma ifade edildi.

Kadınların ülkede toplumsal hayatta eşit katılım, görünürlük ve özgürlük taleplerinin devam ettiğini belirten Birlik, “Bunun yanı sıra kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için inisiyatif almak çok önemlidir. Sadece fiziksel şiddet görünür olup toplumun gündemine girebilirken hayatın her anında kendini hissettiren kadına yönelik psikolojik şiddet görmezden gelinmekte ve normalleştirilmektedir” dedi.

Yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin erkekleri de özgürleştireceği kanaatinde olduklarını dile getiren Birlik şöyle devam etti;

“Fizyoterapistler olarak fiziksel rehabilitasyonun her aşamasında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtirken ataerkil yapı ile mücadeleye hem meslek hem yaşam pratiğimizde devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart! Vardık, Varız, Var olacağız!”

SOL HAREKET

Sol Hareket, her 8 Mart’ın işçi sınıfının ve kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadelenin ve dayanışmanın günü olduğunu ifade etti.

Sol Hareket 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sistemi olduğunu belirterek, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir Kıbrıs ve Dünya için mücadele ve dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Son dönemde kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığını belirten Sol Hareket, 8 Mart çerçevesinde başlıca talep ve hedeflerimizi bir kez daha sıraladı.

Sol Hareket’in talep ve hedefleri şöyle;

“1-Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizler en ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır.

2-Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır.

3-Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir.

4-Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalıdır.

5-Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalıdır.

6-Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır.

7-Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”

ANNELER DERNEĞİ

Anneler Derneği, Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınları kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” sözünün önemine işaret edildi ve bu mesajla insanoğluna dünya üzerinde mutluluğa ulaşmanın sırrının da gösterildiği belirtildi.

Dernek, “Suriyeli Kadınları” yılın kadını ilan ederek, BM’ye kadınlar için ilan ettiği bugün olsun insafa ve vicdana gelmesi ve Suriyeli kadınlara yaşatılan mezalime ve insanlık dışı vahşete son verilmesi çağrısı yaptı.

