Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda Başkanlığa Mediha Orun Sarp seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda (MMO) Başkanlığa Mediha Orun Sarp seçildi.
KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın yeni Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB binasında yapıldı.
Odadan verilen bilgiye göre Genel Kurulda, Mediha Orun Sarp oy birliğiyle Oda Başkanı seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Sedef Çakır, Mehmet Afif, Dr. Halil Göymen ve Prof. Dr. Mustafa Altunç getirildi.
Denetleme Kurulu ise Mustafa Saften ve Ayşe Özengil’den oluştu.