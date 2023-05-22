Milletvekili adayı Korkmazhan Türk-Sen’i ziyaret etti

Milletvekilliği ara seçimlerinde, bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen’i) ziyaret etti.
Kormazhan görüşmede, Güney Kıbrıs'ta çalışan binlerce Kıbrıslı Türkün çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaş ve ücretlerin yükseltilmesi, sağlık ve eğitim haklarından yararlanması, barikatlardan geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.
Fuel-oil ile elektrik üretimine kademeli bir şekilde son verilmesi ve AKSA’nın sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Korkmazhan, “Kıb-Tek özerk, hesap verebilir ve modern bir yapıya kavuşmalıdır. Yenilenebilir, ucuz, çevre kirliliği yaratmayan alternatif enerji modellerine yatırım yapılmalıdır. Kurumlarımıza ve özvarlıklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.