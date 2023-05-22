Milletvekili adayı Korkmazhan Türk-Sen’i ziyaret etti

Milletvekilliği ara seçimlerinde, bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen’i) ziyaret etti.

Korkmazhan’ın basın bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türklerin hakları konuları ele alındı.

Kormazhan görüşmede, Güney Kıbrıs'ta çalışan binlerce Kıbrıslı Türkün çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaş ve ücretlerin yükseltilmesi, sağlık ve eğitim haklarından yararlanması, barikatlardan geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Fuel-oil ile elektrik üretimine kademeli bir şekilde son verilmesi ve AKSA’nın sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Korkmazhan, “Kıb-Tek özerk, hesap verebilir ve modern bir yapıya kavuşmalıdır. Yenilenebilir, ucuz, çevre kirliliği yaratmayan alternatif enerji modellerine yatırım yapılmalıdır. Kurumlarımıza ve özvarlıklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.