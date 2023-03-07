Milli Eğitim Bakanlığı, GMB’de okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı

Gazimağusa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daveti üzerine İlköğretim ve Ortaöğretim okulları müdürleri ile okul aile birlikleri başkanlarının bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00’da Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kemal Şoföroğlu, Mesleki Teknik Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Genel Orta Öğretim Daire Müdürü Cengiz Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okulları müdürleri ile okul aile birlikleri başkanları bir araya geldi. Toplantıya Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katılım gösterdi.

Kentteki okul binalarının depreme dayanıklılığı hususunda yaşanan tedirginlik nedeni ile gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, okullara yapılan genel değerlendirme raporunun önemine dikkat çekerek, bu süreçte pandemi nedeni ile eğitimlerinden yeterince geri kalan öğrenciler için yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlayabilecek çözümlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Uluçay, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine katkı sağlamak amacı ile Gazimağusa Belediyesi’nin her zaman Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine ve dayanışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda okul yöneticileri de eğitimin aksaması ile ilgili kaygılarını ve taleplerini dile getirdi. Okullarla ilgili olası rapor sonuçlarının da ön değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, okul yöneticileri okullarda yeniden online eğitime geçmenin öğrencilere fayda sağlamayacağını belirtti ve gerçekçi bir yol haritasının sunulması hususuna vurgu yaptı.

Toplantı sonunda, okulların genel değerlendirme raporunun açıklanmasının ardından sonuçların değerlendirileceği ve çözüm önerilerinin tartışılacağı yeni bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.