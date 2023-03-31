Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında protokol

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında “Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yaşam Boyu Eğitim Kursları” düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların istihdamının sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.00’da düzenlenen imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın birlikte yürüteceği protokol, üç yıl bunca yürürlükte kalacak.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3 yıl önce başlatılan yaşam boyu eğitim faaliyetlerine dair imzalanan protokolün süresinin dolduğuna işaret ederek, bugün protokolün ikincisinin imzalandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Mesleki Eğitim Öğretim Dairesi’nin yasasının geçmesiyle, mesleki yeterlilikler ve bu yeterliliklerin sertifikalandırılması konusunda ülkede yürütülen çalışmaların tüm bakanlıklarla imzalanan protokoller çerçevesinde yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

-102 kişiye sertifika

Protokoller çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu mesleklerin geliştirilerek, yeterliliklerinin teyit edildikten sonra sertifikalandırılmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu, dünyada uygulanan modelin de bu olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda çiftlik yönetimi, büyükbaş hayvan yönetimi ve arıcılık konusunda başlatılan sertifikalandırma sürecinde 102 kişinin sertifika almaya hak kazandığını bildirdi.

Tarım Bakanlığı’nın ülkede yaptığı ihtiyaç analizine doğrultusunda, birçok branşta eğitimlerin devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, hedeflenen noktanın ülkenin her anlamda dünya standartlarına ulaşması olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, bakanlıklarının senkronize şekilde üzerlerine düşeni yaptığını ve yapacağını söyledi.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, yaşam boyu eğitimde tarım ve kırsal kalkınma alanında sektörler içindeki gerekliliğe göre alan tespitleri yaparak bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber gerekli eğitimlerin verilerek, sertifikalandırılmaların yapıldığını söyledi.

Üretim, tarım ve hayvancılığın ülkenin en büyük sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Oğuz, ülkedeki kaynakların etkin kullanılması konusunda bilinçli üretimin önemine değindi.

Üreticilerin bilinçlendirilmesi, gelişen teknolojiden yararlanabilmesinin önemli bir unsur olduğunu belirten Bakan Oğuz, bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve gelecek talepler doğrultusunda eğitimler vereceğini kaydetti.

Dursun Oğuz, iki bakanlık arasındaki temel amacın, ülkede bilinçli üretici yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, bilinçli üretimin sağlıklı gıdaya ulaşmak konusunda çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.