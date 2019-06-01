Miss ve Bay Kuzey Kıbrıs ALTINYILDIZ ile KIBRIS GENÇ TV'de parlayacak

Bir Kıbrıs ada efsanesi marka güzellik yarışması olan 1984 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen yarışma bu yılda 31 Temmuz 2019 Çarşamba gecesi “Kıbrıs Genç TV” ekranlarından canlı yayınla dünya aktarılacak.

Kıbrıs Genç TV ekranlarından geçen sene de yayınlanan ve bu yıl da canlı yayınlanacak olan yarışmaya büyük desteği ve katkısı olan "Birinci Medya Kurumu" ve “Altınyıldız Classics” mağazasının katkıları olacak.

Yarışmaya "KIBRIS GENÇ TV "medya sponsoru olurken, Bay Kuzey Kıbrıs 2019 adayları da sahnede “ALTINYILDIZ” ile parlayacak.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ayni zamanda Erkek hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından “Altınyıldız Classics” KKTC Mağaza direktörlerinden, Tekin Birinci ile Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması Kurucu Başkanı Bülent Günkut ve Günkut Ajans Direktörü Mehmet Günkut bugün görüşerek bu özel yarışmanın detaylarını kahve içerek konuştular ve sohbet ettiler.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun yeter ki KKTC Kimlik Kartı olan 18-24 yaş adaylar başvurularını www.gunkutajans.com Günkut Ajans websitesinden yapabilecekler.

Son Başvuru ve ÖN ELEME GÜNÜ 13 Temmuz 2019, Cumartesi olmaktadır.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Kraliçe adayları için ön eleme 13 Temmuz 2019, Cumartesi saat 11:00’da, Bay Kuzey Kıbrıs 2019 adayları için ise aynı gün saat 15:00’da, The Arkın Colony hotel, Girne’de gerçekleşecektir.