MMO: "KTMMOB, bugün ve yarın da ülkemizin teknik gözü, kulağı, eli ve ayağı olacak”

Makine Mühendisleri Odası (MMO), üç milletvekili tarafından Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yasa değişikliği için Meclis'e yasa önerisi sunulmasını eleştirerek “KTMMOB, dün, bugün ve yarın da ülkemizin teknik; gözü, kulağı eli ve ayağı olacaktır” dedi.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner, “KTMMOB ve 3 adet milletvekili” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, KTMMOB’nin görevini yerine getirirken bilimden ve teknolojiden istifade ettiğini ve etmeye devam edeceğini; mimarlık, mühendislik ve şehir planlanması konularında sadece doğruları savunacağını kaydetti.

“Sorumluluğu, Kıbrıs Türk halkının yararına ve halkın benimsediği yatırımları matematiksel uygunluk, şeffaflık ve yasal olarak olması gerektiği durum değerlendirilmesini yaparak kamuoyu ile paylaşmak, varsa hatalara itiraz etmek ve gerekirse yasal süreçler başlatmaktır.” diyen Yarkıner, “ “Birbirinden değerli 3 milletvekilinin bu öneriyi verme gerekçesi ve bu önerinin kabul edilmesi halinde uygulanacak yatırımların denetimsiz ve şaibeli olacağı, yasal olmayacağı/olmadığını öngörememelerinin nedeni ne olabilir?” diye sordu.

Birliğin 21/2005 sayılı yasal sorumluluklarını yerine getirirken neden rahatsız olunduğunu soran Yarkıner, şöyle devam etti:

“Külliye inşaatının yasal olmadığını, ülkenin daha öncelikli ihtiyaçları olduğunu külliyeden önce, maliyetinin onda biri ile KIB-TEK‘in enerji üretim yeteneğinin KKTC’nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye gelebileceğini ve vahşi sermayeye muhtaç olmaktan kurtulacağını söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

Külliyenin ihtiyaç olduğunda/gerektiğinde, kendi kaynaklarımızla, kendi mimar, mühendislerimizle daha ekonomik ve tekniğe tam uygun, serbest rekabet koşullarında gerçek maliyet ile yapılabileceğini söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

Pandemi Hastanesi isimli tesisin inşaatı ile ilgili belirtilen risklerden sizi haberdar ettiğimiz ve söz konusu hastanenin Pandemi Hastanesi teknik donanımına sahip olmadığını söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

Yine İhale Yasası'na uygun olmayan bir yöntemle; TPIC’den alınan ve zamanında teslim edilmeyen ve halkın 3-4 misli birim maliyet ile daha pahalı enerji almamızın hatalarını biz mühendisler söylerken siz bu durumdan hiç rahatsız değil misiniz?”

MMO Başkanı Ayer Yarkıner, Kıb-Tek'le ilgili konularda KTMMOB’nin uyarılarından rahatsız mı olunduğunu da sordu ve Türkiye yatırımlarında KKTC mimar, mühendis ve şehir plancılarının sisteme sokulmamasını eleştirdi.

Yarkıner, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “Değişiklik” Yasa Önerisini veren milletvekillerini de eleştirdi.