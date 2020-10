Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları yönünde, damızlık hayvan ithalatının ardından modern damızlık hayvan ağılı için temel atıldı.

Kırlar köyünde Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesindeki Margo çiftliğinde inşasına başlanan ağıl tamamlanınca 6 bin küçükbaş hayvan kapasiteli olacak.

Etap etap olarak yapılacak olan çalışmada ilk olarak bin baş hayvanın barınabileceği açık ve kapalı alanı olan ağıl iki ayda tamamlanacak.

OĞUZ: KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞININ ARTTIRILMASI GEREKİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TAK’a yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan varlığının arttırma çalışmalarıyla ilgili “Ülkedeki hayvan kaçakçılığı ve et fiyatlarındaki dengesizliğin kaldırılması için, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması gerekiyor” dedi.

Oğuz, “Yeni ağıl için başlattığımız çalışmalar ve damızlık hayvan ithalatları küçükbaş hayvan sayısının arttırılması yöndeki kararlılığımızın göstergesidir” dedi.

YERLİ IRKIN SÜT VERİMİ YETERSİZ

10-12 yıl önce 300 bin olan hayvan sayısının 250 binlere düştüğünü, bir taraftan nüfus artarken diğer taraftan hayvan sayısının azaldığını, ülkeye 40 yıldır damızlık getirilmediğini, yerli ırk olan sakız ırkının süt verimi açısından yeterli olmadığını belirten Oğuz, ülkedeki damızlık ihtiyacını karşılamak adına, 2020 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta da kullanılan, yüksek süt verimi ile bilinen Asaf cinsi hayvan getirdiklerini anımsattı.

10 BİN DAMIZLIK HAYVAN

Oğuz, “Et fiyatının dengeleyebilmek için küçükbaş hayvan et arzını arttırmak gerekiyor, o nedenle küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerekiyor. Amacımız en az 10 bin damızlık hayvan getirerek ülkedeki hayvan üretimi arttırmak” dedi

ASAF CİNSİ KOYUNLAR

Çalışmalarının hayvan yetiştiricilerinin azami gelir elde etmesini de içerdiğini ifade eden Oğuz, İspanya’dan getirdikleri Asaf cinsi hayvanların üreticiye 2 yıl içerisinde vermeyi hedeflediklerini ancak koçların daha erken verilebileceğini, üç aylık Asaf’ların ağırlığının 40 kiloyu bulduğunu kaydetti.

IVESİ CİNSİ

Alternatif olarak Türkiye’den sütündeki yağ oranının yüksek olmasıyla bilinen Ivesi cinsi damızlık hayvan getirmeye başladıklarını, koyunların şu anda karantinada tutulduklarını kaydeden Oğuz, bu çalışmada damızlıkların 10 üreticiye para talep edilmeden verileceğini, buna karşılık söz konusu üreticiden bir yıl içerisine başka bir üreticiye vermek üzere 3-4 kuzu ve bir koç alınacağını kaydetti.

ABBASOĞLU

Konu hakkında TAK’A konuşan Devlet Üretme Çiftlikleri Müdür Salih Abbasoğlu, 1940-1950 arası İngiliz döneminde inşa edilen Margo Çiftliğinde 700-800 hayvan bulunduğunu, ağılın tamamlanmasıyla Çömlekçi Çiftliğindeki karantinada tutulan koyunların Margo’ya taşınacağını kaydetti.

MALİYET KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Ağılın 3 milyon TL’ye mal olacağını ve iki ayda tamamlanacağını kaydeden Abbasoğlu, ağılın maliyetinin döner sermaye prensibi ile çalıştırılan Devlet Üretme Çiftliği tarafından karşılanacağını belirtti.

60-65 YIL SONRA İLK KEZ

İlk etapta tamamlanacak olan ağılın projenin 10’da biri olduğunu belirten Abbasoğlu, Margo’ya toplamda 3 koyun, 2 keçi ağılı, doğum ağılları, sağımhaneler, oğlak/kuzu büyütme ağılları ve revir de inşa edileceğini söyledi.

Abbasoğlu, “60-65 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir yenilik yapılıyor” dedi.

DAMIZLIK ÇİFTLİKLERİ

Koyunların yaşam ortamlarının, süt miktarı, sütteki yağ oranı ve doğumu da etkilediğini belirten Abbasoğlu, bu nedenle modern yetiştiriciliğe önem verdiklerini ifade etti.

Damızlıkçı çiftliklerinde 25 koyunla bir koçun ayrı ayrı bölmelere yerleştirildiğini, koç ve koyunların soy kütüğünün bilindiğini, koyunların kulak küpelerindeki numaralarıyla soy kütüğünün takip edilebileceğini kaydeden Abbasoğlu, “Damızlıkçı işletmeler böyle olmalıdır” dedi

İspanya’dan getirilen, süt ve et verimlilikleri yönünden bilinen Asaf türü koyunların ülkede arttırılması açısından yeni ağılların önemli bir rolü olduğunu anlatan Abbasoğlu, Mayıs’ta ülkeye gelen koyunların karantina çiftliği olarak kullanılan Çömlekçi çiftliğinde olduğunu belirtti.

Koyunların bugüne kadar 11 doğum yaptığını, 1-1,5 ay sonra yoğun bir doğum beklediklerini kaydeden Abbasoğlu, koyunların ülkeye adaptasyonunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Abbasoğlu, Asaf koyunların üreticiye 2 yıl sonra verilmeye başlanacağını kaydetti.