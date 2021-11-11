Muhaceret Affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenler online başvurabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı muhaceret affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuru yapabileceğini duyurdu.



Bakanlık açıklamasında, kayıt dışı iş gücünün kayıt altına alınması amacıyla, yürürlüğe giren Muhaceret Affından faydalanarak yasal duruma gelen ve iş başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Bakanlığa bağlı csgb.gov.ct.tr ya da calisma.gov.ct.tr adresine giriş yaparak, "Muhaceret Affından Yararlanarak İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız " butonunu tıklayarak iş başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.Açıklamada, “İş başvurusunda bulunan kişiler, işverenlerin iş talepleri dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından kendilerine uygun bir işe yerleştirileceklerdir” denildi.