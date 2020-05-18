Mustafa Aktuğ: "Belediye personeli mangal yakmada kullanılan fitiller buldu"

Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem Özel’ programına telefon ile bağlanan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, dün yaşanan yangınla ilgili son durum değerlendirmesi yaptı.

Tepebaşı ile Kalkanlı bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yangının yaşandığı alandaki soğutma çalışmalarının sürdüğünden bahsetti.Aktuğ, "kontrol altına alınan bölge içerisinde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığı alanda itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangının Tepebaşı köyünde başlayıp Kalkanlı bölgesine kadar ulaştığını ifade eden Aktuğ, rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğünü ,hızla büyüyen yangının insan eliyle kontrol edilemez söndürülemez bir durumda olduğundan bahsetti.

Özellikle bugün Akdeniz’den Tepebaşı’na giderken belediye personelinin bir yangın daha gördüğünü ve yangını söndürmek için gittiği esnada, mangal yakmak için kullanılan fitiller bulunduğuna dikkati çeken Aktuğ, bu konuyu polise bildirdiklerini, bir kasıt olup olmadığıyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.