Müsteşar açıkladı...Daireler açılmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, daha önce açıklanacağı duyurulan Bakanlığa bağlı bazı dairelerin sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden dolayı alınan karar ile yarın açılmayacağını duyurdu.

Bağzıbağlı şunları kaydetti:

"Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı. Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır."