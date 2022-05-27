“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri”Beyarmudu’ndaki etkinlikle başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde hayata geçirilen mutlu çocuklar, anne-baba el kitabının tanıtımının ardından “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri”nin ilki gerçekleştirildi.

Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, eskilerde küçük şeylerle mutlu olarak yetişen çocukların şimdilerde birçok olumsuzlukla karşı karşıya olduğunu, özellikle sosyal medya nedeniyle aile bağları kavramının önemini yitirdiğini anımsattı.

Edip bu noktada sağlıklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, Sibel Tatar’a böylesi bir girişime öncülük etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar da, Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri etkinliğinin ilkinin Beyarmudu’ndadüzenlendiğini, ancak ülkenin tüm devlet okullarında tekrarlanacağını ifade etti.

Kitabın üç uzmanın tecrübelerini paylaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyen Sibel Tatar, ücretsiz olarak dağıtılacak olan bu kitaptan tüm ebeveynlerin yararlanmasını diledi.

Etkinlikte daha sonra Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar’a çiçek takdim etti.

10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen Söyleşi etkinliğine, Prof.Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof.Dr. Sibel Dinçyürek, Prof.Dr.Nergüz Bulut Serin ile birlikte Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Dr.Canan Zaimoğlu konuşmacı olarak katılarak, konuyla ilgili görüşlerini belirtiler.

Etkinlikte ayrıca Mutlu Çocuklar Anne-Baba el kitabı da katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı