Müzeler Haftası etkinlikleri sürüyor… Öğrencilere kültür etkinliği düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Daireden verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında bugün Gazimağusa’da bulunan Şömineli Ev’de Gazi İlkokulu öğrencilerine yönelik seramik atölyesi kurularak, öğrencilere seramik sanatçısı Zeka Mazhar eşliğinde etkinlik düzenlendi.

Müzeler Haftası kapsamında Lefkoşa’da ise, Gönyeli İlkokulu öğrencilerine yönelik drama etkinliği yapıldı. Taş Eserler Müzesi’nde başlayıp, Saçaklı Ev’de son bulan etkinlikte drama öğretmeni İpek Denizli önderliğinde “Taşlara Dokunuş” adlı drama etkinliği düzenlendi.

Gazimağusa’daki etkinliği ziyaret eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, öğrencilerle birlikte etkinliklere katılarak, gençlere müzeciliğin öneminden ve ülke kültüründen bahsetti.

Gençlerin tarihini bilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bu tür etkinliklerin tüm okullara yayılması için çalışma yaptıklarını da belirtti.

18 – 24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlik programı şöyle:

“23 Mayıs 2023 Salı. Saat: 10.00 -12.00 Yer: Güzelyurt. Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nde restore edilen Lokomotif’in açılışı ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kurtuluş İlkokulu öğrencileri ile Yrd. Doç Dr. Ferda Kömleksiz eşliğinde drama etkinliği.

Saat: 14.00 -15.00 Yer: Güzelyurt. Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Yrd. Doç Dr. Ferda Kömleksiz’in ilkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına yönelik ‘Etkinliklerle Müze Eğitimi’ sunumu ve ‘Etknliklerle Müze Eğitimi Kitabı’ tanıtımı ve dağıtımı.

Saat:15.00 -16.00 Yer: Güzelyurt. Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sunuma katılan öğretmenlere yönelik ‘Müze Eğitimi Uygulaması’ Oryantasyonu.”