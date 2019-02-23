Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Cevher Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No: 101/5E, Dereboyu

0392 227 72 51

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi, Kolon British karşısı Gönyeli

0392 223 45 65

Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi

Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84, Küçük Kaymaklı

0392 227 39 24

Girne / Girne Eczanesi

Işıl Sokak, Dükkan: 3/D Kamiloğlu Hastanesi karşısı

0392 815 14 47

Girne / Rızkı 2 Eczanesi

Mülk Plaza No: 11, Lemar Yolu Çatalköy

0392 824 56 06

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21

0392 714 46 40

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Öznergis Eczanesi

Salamis Yolu, Şık Prenses karşısı

0392 365 24 92

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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