Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52/A eski Zips Market yolu, K.Kaymaklı
0932 227 7676
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C, Astsubay Ordu Evi karşısı
0392 815 36 26
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta
0533 858 52 08
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. No:4/J
0392 714 23 16
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı
0392 365 29 89
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24