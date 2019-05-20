Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52/A eski Zips Market yolu, K.Kaymaklı

0932 227 7676

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C, Astsubay Ordu Evi karşısı

0392 815 36 26

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta

0533 858 52 08

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. No:4/J

0392 714 23 16

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı

0392 365 29 89

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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Dimitris Hristofyas yoğun bakımda
Dimitris Hristofyas yoğun bakımda
  1. Güney
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