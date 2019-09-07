Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi
Şht. Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı
0392 229 33 00
Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli İlk Okulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı
0533 879 81 93
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Girne / İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı
0392 815 81 18
Girne / Şifalı Eczanesi
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dük. No:5 Alsancak
0533 846 33 30
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği karşısı, Ziraat Bank yanı
0392 365 16 07
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0390 366 88 66
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24