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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi

Şht. Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı

0392 229 33 00

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli İlk Okulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı

0533 879 81 93

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Girne / İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı

0392 815 81 18

Girne /  Şifalı Eczanesi

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dük. No:5 Alsancak

0533 846 33 30

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği karşısı, Ziraat Bank yanı

0392 365 16 07

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0390 366 88 66

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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İdrar kaçırma hastalığına "manyetik alan...
İdrar kaçırma hastalığına "manyetik alan...
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