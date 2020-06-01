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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

ECEM ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No: 127

03922288956

05338567790

SEVAL ECZANESİ

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya

03922238675

05428524385

SERPİN ONAY ECZANESİ

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

03922273924

05338681003

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

03928213088

05428523114

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı

03928151447

0533851 2275

MAĞUSA

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı

03923654280

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

03923660391

05338476958

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

05338568505

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Sucuoğlu: "Sosyal sigortalar çatısı altında...
Sucuoğlu: "Sosyal sigortalar çatısı altında...
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