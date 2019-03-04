Öğrencilere eğitim devam ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlükleri personeli “Afete Hazır Okul Eğitimleri” kapsamında, ülke genelinde öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğitimlerin amacı, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlere yönelik; hazırlıklı, bilgili ve donanımlı toplum yaratarak, bu afetleri daha az zarar ve kayıpla atlatabilmek.

Proje kapsamında 25 Ocak - 1 Mart tarihleri arasında; Güzelyurt bölgesinde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi; İskele bölgesinde Ziyamet İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu; Gazimağusa bölgesinde Şht. Zeka Çorba İlkokulu ve Akdoğan Polatpaşa Lisesi; Girne bölgesinde Tepebaşı İlkokulu ve Ağırdağ/Dağyolu İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimlerin planlanan takvim çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.