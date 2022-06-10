“Öğretici Ustalık Kursu”nda başarılı olanlara belgeleri törenle verildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen “Öğretici Ustalık Kursu”nu başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müdürü Revin Gürler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, Atatürk Meslek Lisesi Müdürü Aktan Erdoğa ile birçok eğitimci ve belge almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

İş Pedagojisi kursunu tamamlayan ve kurs sonunda yapılan sınavlarda başarı gösteren Ahşap Teknolojisi alanında 4 kişi, Saç Bakımı ve Güzellik alanında 33 kişi, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında 11 kişi, Turizm alanında 6 kişi, Grafik Fotoğraf ve Matbaacılık alanında 1 kişi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında 1 kişi, Gıda Teknolojisi alanında 1 kişi olmak üzere toplamda 57 usta “Öğretici Ustalık Belgesi” almaya hak kazandı.

Kursta kendi alanında uzman olan Ayşe Can, Ayşe Hansel, Azize Ünerdi, Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu, Gülcan Farisoğlu, Gülden Çağlıoğlu, Gülşen Hocanın, Hasan Hocaoğlu, Kıymet Tel, Mehmet Ekici, Mustafa Türkkal, Ozan Çoli, Özdemir Özkut, Şenay Birol, Şerif Tuncel, Tuna Bolat ve Üstün Çağataylı eğitmen olarak görev aldı.