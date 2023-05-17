Öğretmen sendikaları, Öğretmen Yasası’ndaki değişikliği bugün de protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Öğretmen Yasası’ndaki değişikliği bugün de protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) bugün 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapıldı.

Öğretmenlerin haklarına müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, grevde olan öğretmenlerin de katılımıyla TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile Başbakanlık önünde eylem yaparak, eleştirilerini dile getirdi.

Maviş ve Eylem’in açıklamalarının ardından, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yasa değişikliğinin dün alelacele komitede görüşülerek, Genel Kurul’a sevk edildiğini söyleyerek, bu düzenlemeyi “içi boş, eğitim-öğretim faaliyetlerini ileriye götürmeyecek bir düzenleme” diye niteledi.

Maviş, “Sayın Bakan unutmuş, öğretmenin istemediği hiçbir şeyi okullarda uygulanmaz. Uygulatmayacağız” şeklinde konuştu.

1968’den beri öğretmenleri iki sendikanın temsil ettiğini belirten Maviş, yasadaki değişikliğin görüşüldüğü toplantıya başka bir öğretmen sendikası çağrıldığını söyleyerek, “Bu sendikayı tanımıyoruz” dedi.

Söz konusu sendikanın dünkü toplantıda din ve ahlak bilgisi dersinin ilkokullarda branşlaşması konusunu dile getirdiğini ancak bu talebe olumlu yanıt verilmediğini savunan Maviş, “Orda olma, o toplantıya çağrılma sebepleri bunu gündeme taşımaktı…” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokollere öğretmen haklarının da yazıldığını da öne süren Maviş, “Mücadelemiz başladı, hedefimiz belli. Öğretmenlerin omuzlarına basa basa haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Okullarımızı, kamusal alanlarımızı, kurumlarımızı kimseye teslim etmeyecek, laik, demokratik haklarımıza müdahaleye izin vermeyeceğiz” dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, hükümeti kendi toplumuna, eğitimine, öğretmenlerine ihanet etmekle suçladı.

İki sendikanın öğretmene neden saldırıldığını çok iyi bildiğini söyleyen Eylem, “Buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğitim Bakanı’nın da bunu bilmesi gerek” şeklinde konuştu.

Ekonomik, kültürel ve sosyal değerler hedef alınarak ülkede “kokuşmuş” bir düzen yaratıldığını da savunan Selma Eylem, toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenin kendi hakları için de toplumsal haklar için de mücadeleyi sürdüreceğini yineledi.

Selma Eylem, “Barış içinde, demokratik, bağımsız ve özgür şekilde yaşamak istiyoruz. Kültürümüze, dinimize, dilimize, siyasal ve sosyal yapımıza, haklarımıza saldırıları reddediyoruz” ifadelerine kullandı.