“Öğretmenlerimizin de aşılanmasıyla ilgili programımız hazır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını vurguladı.

Amcaoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onayıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı uyguladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Haziran ayında son sınıf öğrencilerin mezuniyet beklediğini, bu öğrencilerin Türkiye ve diğer ülkelerde üniversite eğitimi alabilmesi için sınavlara gireceğini hatırlattı.

“EMEĞE SAYGISIZLIK”

Bu öğrencilerin aylardır üniversite sınavlarına hazırlandığını, ailelerinin ise maddi manevi uğraş içinde olduğunu, öğrencilerinin başarı göstermesi için emek veren öğretmenler bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, “sendikanın tavırlı duruşu bütün bu emeklere saygısızlık” dedi.

Amcaoğlu, “Öğretmenler de sendikalar da bu açılımı kabul ediyor ama yine de karşıt olmak ve aşı konusunda diretmek için bu eylemi yapıyor” şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitimin son sınıf öğrenciler için çok önemli olduğunu, bu görüşün uzmanlara ait olduğunu belirten Amcaoğlu, “Biz bilimin ışığında hareket ediyoruz, ortak akıllara hareket ediyoruz, herkesi de dikkatli adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlere göreve çağrılıp da gitmeyen kamu görevlilerine daha önce ne uygulanmış ise onun uygulanacağını söyledi. Aşılamaya birlikte tüm sınıflarda eğitimin ne şekilde devam edeceğinin belirleneceğini ifade eden Olgun Amcaoğlu, ölçme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için online eğitime son verme çabasında olduklarını belirtti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN DE AŞILANMASIYLA İLGİLİ PROGRAMIMIZ HAZIR”

Amcaoğlu, “Bunun için çalışmalarımız tamamlandı. Öğretmenlerimizin de aşılanmasıyla ilgili programımız hazırdır, süreçle birlikte bunları bekleyip göreceğiz” dedi. Aşılamayla birlikte diğer sınıfların da okula döneceğini kaydeden Olgun Amcaoğlu, “12’nci sınıflarda yüz yüze sınavların yapılması bizim için çok önemli. Bu adımı bu yüzden attık” dedi.