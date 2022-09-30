Oğuz: “Amacımız bir damla suyun boşa harcanmamasıdır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bir damla suyun bile boşa harcanmamasını amaçladıklarını söyledi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Oğuz, Tatlısu bölgesinde ıslah edilen göleti yerinde inceledi.

Oğuz, Tatlısu Yeraltı Beslenme Göleti’nin ıslah çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamasında, 1974 yılından beri ıslah edilmeyen Tatlısu Yeraltı Besleme Göleti’nin, ıslah edilerek 500 m3 kalan hacmi artırılarak 7 bin m3’e çıkarıldığını bildirdi. Bu sayede yağmur sularında daha fazla yararlanacaklarını kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

“Günümüzde suyun öneminin çok arttığı bir ortamda yağmur sularının tutulması ve depolanmasının önemi daha da artmıştır. Bu nedenle özellikle tarımsal alanda kullanılan bu göletin ayrı bir özelliği vardır. Bu gölet, yeraltı sularını direk etkileyen ve yeraltı sularını besleyen bir gölettir. Bu yılki önceliğimiz dahilinde bu göletin ıslah edilmesine önem verdik. On bir gün boyunca kesintisiz süre içerisinde göletin ıslahı tamamlandı. Bundan sonra da göletlerle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.”

Bakan Oğuz, mevsim ve şartlar elverdiği sürece gölet ve ıslah çalışmalarını Su İşleri Dairesi ile birlikte sürdüreceklerini ifade ederek bu göletin ıslahı sırasında Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi’nin katkıları olduğunu kaydetti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a iş birliğinden dolayı ayrıca teşekkür eden Dursun Oğuz, “Geçmiş yıllarda Tatlısu bölgesinde 3 tane göleti yine ıslah etmiştik. Bu dördüncü göletimiz oldu. Bildiğiniz gibi ülkemizin kuzeyinde yağmur sularının denize ulaşması daha kısa alanlar var, bu alanda dağ eteklerinde gölet yapılması ve bu suların buralarda tutulması çok önemliydi” dedi.

Oğuz, “Geçmiş yıllarda bu öneme binaen bölgede birçok gölet yapıldı ancak bu göletlerin yıllar içerisinde dolması su kapasitelerinin azalmasına ve yağmur sularının da denize gitmesine yol açıyordu. Amacımız, bu göletlerin bakımını yaparak, kapasitelerinin artırılmasını ve bu sayede suyun tarımsal alanda ve diğer ihtiyaçlar için kullanımını sağlamaktır. Bu çalışmalarımız kuzeyde olduğu gibi Mesarya’da ve ülkemizin iç kesimlerinde de diğer göletler için devam edecektir. Amacımız bir damla suyun boşa harcanmamasıdır. Bir damla suyun geri dönüşüm anlamında ülkeye kazandırılmasıdır” diye konuştu.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da yaptığı açıklamada göletlerin 1974 sonrasında ilk kez ıslah edildiğini belirterek “Şu an temizlenmesi tamamlanan göletimiz ilk kez ıslah edildi. Bu gölet sahasının daha çok hitap ettiği yeraltı besleme kuyuları ve Tatlısu'nun en çok seracılık yapılan alanlarından bir tanesidir. Özellikle üreticilerimiz adına çok sevindirici bir olaydır” dedi.

Orçan, yıllardır yağmurla yağan suların denize gitmesinin eleştiri konusu olduğunu ifade ederek “Artık bunu bir şikayet olarak söylemeyeceğiz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Dursun Oğuz’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Sürekli savunduğumuz bir şey var. Yerel yönetimler ve merkezi hükümetler işbirliği yaparsa halka en iyi hizmeti sunabiliriz bunun da en güzel örneğini yaşadık” diye konuştu.

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, iki yıl önce yine Oğuz’un Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde üç göleti, araç gereç tedariğini bakanlığın teminiyle, yakıt giderlerini de belediyenin karşılamasıyla güzel bir iş birliğiyle yaptıklarını anlattı.

“Bu barajların bölge insanımızın hizmetine sunulmasına ve doğal kaynağımız olan suyun denize giderek yok olmasını önlemiş olduk” diyen Hayri Orçan, “Ben iş birliğinden dolayı Sayın Bakanımıza, Su İşleri Dairesi Müdürümüze ve mühendisimize, Anavatan Devlet Su İşleri Dairemize teşekkür ediyorum.’’ dedi.