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Oğuz, anıt ağaçların yer aldığı arazi sahiplerine, ağaçlarının etraflarını temizleme çağrısı yaptı

Oğuz, anıt ağaçların yer aldığı arazi sahiplerine, ağaçlarının etraflarını temizleme çağrısı yaptı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde dün yaşanan yangın felaketinin ardından bu sabah bölgeye giderek incelemelerde bulunuyor.
TAK muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Oğuz, anıt ağaçların yer aldığı arazi sahiplerine,  anıt ağaçlarının tutuşabilme ve olası yangın tehlikesine karşı arazilerine giderek ağaçlarının etraflarını temizleme  çağrısı yaptı.

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