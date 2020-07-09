Oğuz, mısır üretim alanlarını inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat’ta mısır üretimi yapılan alanı ziyaret ederek, hasatı yapılan mısırla ilgili incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayur Tarım İşletmeleri’ne yapılan ziyarette, hayvan beslemede ve ülke ekonomisi bakımdan önemli olan mısır silajı konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, yeni kullanılan mısır tohumlarından üretilen mısırlar incelendi.