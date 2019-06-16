Oğuz: "Önemli temaslarımız olacak"

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yarın düzenlenecek olan ” Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ” konferansına katılmak için bu sabah Ankara’ya gitti.

Bakan Oğuz’u Ankara Esenboğa Havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Oğuz, Ankara temasları öncesinde BRT’ye kısa bir açıklama yaptı.

Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması adına hem de ilgililerle yapacakları bilgi paylaşımı açısından bu ziyaretin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Çölleşmenin dünyadaki etkilerini biliyoruz. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk defa maalesef sel felaketi ile beklemediğimiz olaylarla karşılaştık. Bu nedenle selde çölleşmenin erozyonun bir parçası. Yine ülkemizde son yıllarda yaşanan kuraklıkta erozyonun ile bağlantılı. Bu çerçevede biz buradaki konferansta bizim ülkemiz adına neler kazanabiliriz veya neler yapabiliriz adına önemli temaslarımız olacak. ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un Ankara temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de görüşecek.

(BRT)