Oğuz, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’ni kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Süt Üreticileri Birliği (SUİB) Başkanı Mahmut Erden ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı toplantı salonunda yapılan görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden imalatçıların sorunlarının gün geçtikçe arttığını belirterek, ülkedeki ekonomik sıkıntılardan dolayı imalatçıların zor bir dönemden geçtiğine değindi.

Erden, iç ve dış piyasada rekabet edebilirlik noktasında sıkıntılar yaşandığını belirterek, şu an fabrikaların süt azlığı nedeni ile üçte bir kapasitede çalıştığını söyledi. Enerji maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı da sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Erden, bu konuda bakanlığın bir an önce elektrik ve gaz giderleri noktasında imalatçılara yönelik açılım yapmasını talep etti.

Erden konuşmasında 14 Mayıs’ta sona eren navlun desteğinin yıl sonuna kadar devam etmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılması için talepte bulundu.

Dursun Oğuz ise konuşmasında, ülkede yaşanan ekonomik sorunların farkında olduklarını ve tüm sektörlere eşit duruş sergilediklerinin altını çizdi. Oğuz, talepleri değerlendirerek bütçe çerçevesinde gerekli çalışmaları başlatılacağını söyledi.