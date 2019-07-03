Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede üretimin planlı ve kontrollü şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dursun Oğuz, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, ülke kaynaklarının en verimli ve etkin şekilde kullanımı için planlamanın büyük önem taşıdığına belirtti. Oğuz, üretici ve tüketicinin korunduğu dengeli bir tarım ve hayvancılık politikası yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaçak et konusunun, özellikle gıda güvenliği ve sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Oğuz, bir ay içinde ülkedeki hayvan sayısını belirleme hedefi taşıdıklarını ifade etti. Oğuz, oda tarafından aktarılan önerileri de değerlendireceklerini kaydetti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de yeni görevinde başarılar dilediği Oğuz’a tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili birtakım talep ve öneriler sundu.