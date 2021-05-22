Oktay'dan Tatar'a taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay babası Rüstem Tatar'ı kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taziye ziyaretinde bulundu.
Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rüstem Tatar için taziye dileklerini Tatar ailesine iletti. Rüstem Tatar'ın eşi İsmet Tatar, taziye ziyareti ve dilekleri için Oktay'a teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, dua sonrası yaptığı konuşmada, babasının kendilerine milliyetçiliği öğreten adam olduğu kaydetti. Tatar, "Rahmetli babam, Kıbrıs meselesiyle ilgili Rumlara hiçbir zaman güvenemeyeceğimizi, onların bu Ada'yı Yunan adası yapmak istediğini ve hiçbir zaman o fırsatın verilmemesi gerektiğini söylerdi." dedi. Rüstem Tatar, 24 Nisan'da vefat etmişti.