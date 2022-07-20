Oktay, KKTC'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için geldiği KKTC'deki temaslarını tamamladı. Oktay, saat 16.30 civarında özel uçakla KKTC'den ayrıldı.

Oktay, yaklaşık 12 saat süren ziyaretinde, başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Oktay, resmigeçit töreninde konuşma da yaptı.

Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar ve öteki yetkililer uğurladı.