“Okul ve iş yaşamının eve taşınmasının kadınlar üzerindeki etkisi” tartışılacak

Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN 8 Mart Dünya Kadınlar gününde “Okul ve İş Yaşamının Eve Taşınmasının Kadınlar Üzerindeki Etkisini” tartışacak.

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz’ın yaptığı açıklamaya göre, yarın saat 10.00’da Mayıs Tv’de ve Facebook’ta canlı olarak yayınlanacak programa, KTÖS Başkanı Emel Tel, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ve ETUCE Kıbrıs Ülke Temsilcisi ve DAÜSEN Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Dede katılacak ve Kıbrıs özelinde kadınların ve kadın eğitim çalışanlarının iş yaşamı ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları çok katmanlı eşitsizliği ele alacak.

Programda, özellikle COVID-19 pandemisinin ve kapanma süreçlerinin toplumda halihazırda var olan cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları daha da derinleştirmesi, okul ve iş yaşamının eve taşınması ile kadınların üstlendikleri yüklerin artması, aile içinde, çocuk ve yaşlı bakımlarını çoğunlukla kadınların üstlenmesi nedeniyle kadınların ev içi yüklerinin ve ev içi şiddetin artması gibi konular ele alınacak.