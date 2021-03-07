“Okul ve iş yaşamının eve taşınmasının kadınlar üzerindeki etkisi” tartışılacak

Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN 8 Mart Dünya Kadınlar gününde “Okul ve İş Yaşamının Eve Taşınmasının Kadınlar Üzerindeki Etkisini” tartışacak.
Programda, özellikle COVID-19 pandemisinin ve kapanma süreçlerinin toplumda halihazırda var olan cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları daha da derinleştirmesi, okul ve iş yaşamının eve taşınması ile kadınların üstlendikleri yüklerin artması, aile içinde, çocuk ve yaşlı bakımlarını çoğunlukla kadınların üstlenmesi nedeniyle kadınların ev içi yüklerinin ve ev içi şiddetin artması gibi konular ele alınacak.