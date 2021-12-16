Okulda tavan düştü, bir öğrenci yaralandı

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde (NKL) ders sırasında bir sınıfın tavanı çöktü. 12’nci sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü derslikte, tavandan düşen bir parçanın bir öğrencinin sırtına çarptığı ancak öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı’nın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, Namık Kemal Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfın tavanı, ders esnasında çöktü.

“Şanslıyız ki çocukların üstüne düşmedi. Parçaların çoğu boşluğa düştü. Sadece tek bir çocuğun sırtına bir parça çarptı. Çocuğun durumu iyi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü” diyen Elmalı, daha büyük bir olay yaşanmadan okul binasında taşıyıcılıkla ilgili kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI DA NKL’DE ÇÖKEN TAVANLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI: “1 ÖĞRENCİ YARALANDI”

Öte yandan Polis Basın Subaylığı da NKL’de bir sınıfın tavanının çökmesi konusunda açıklama yaptı ve bir öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde (NKL) tavandan düşen beton parçaları bir öğrencinin yaralanmasına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Namık Kemal Lisesi 12 Fen C sınıfında, ders esnasında tavandan beton parçalarının düşmesi sonucu, sınıfta bulunan 17 yaşındaki bir öğrenci başından hafif şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan öğrenci ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.