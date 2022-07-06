Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın Raporunu Yayınladı

Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın yaptığı başvuruyu değerlendirerek raporunu yayınladı.

İsmet Uyar, şahsına ait Lefke, Ömerli’de arazisinin kamu yolu düzenlenmesi amacı ile kamulaştırılmaya çalışıldığını ancak aynı güzergahta haritalarda başka bir yolun mevcut olduğunu, yapılmaya çalışılan kamulaştırmanın ilgili mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep etmişti.

Ombudsman’dan uyapılan açıklamaya göre, yapılan başvuru üzerine konu Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendi ve rapor hazırlandı.

Bahse konu toprak yolun, KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde İsmet Uyar’ın arazisi içinde yer aldığı tespit edildi ve haritaya işlendi.

İsmet Uyar’ın söz konusu toprak yolun da içinde yer aldığı arazisini tellemesi üzerine komşu parsel sahipleri arazilerine ulaşacak başka bir yol olmadığını ve köy mezarlığına gidecek başka bir yol olmadığını iddia ederek bahse konu yolun Zorla Mal İktisabı Yasasının 3’üncü maddesi uyarınca kamulaştırılması talebinde bulundu.

KKTC İçişleri Bakanlığı kamulaştırma talebi ile ilgili incelemede aynı güzergahta başka bir yolun eski haritalarda mevcut olduğunu ancak yenileme çalışmaları esnasında yolun yeni haritalara sehven aktarılmadığını tespit ederek eski haritalarda bulunan yolun yeni haritalara ve yeni kayıtlara işlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Hazırlanan raporda, “eski haritalarda aynı güzergahta bulunan ancak sehven yeni haritalarda kayıt edilmeyen yolun tespit edilmesi sonrasında İsmet Uyar’ın arazisi içinde yer alan toprak yolun kamulaştırılma talebi geçerliliğini yitirmiş ve kamulaştırma talebi İdare tarafından uygun bulunmamış ve arazide yapılması talep edilen kamulaştırma işlemi de ileriye götürülmeyerek İsmet Uyar’ın mağduriyeti giderilmiştir” denildi.