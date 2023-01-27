Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Denktaş Vakfı arasında eğitim protokolü imzalandı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ofisinde imzalanan anlaşmada Denktaş Vakfının Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Bünyesinde gençlere sağlanacak eğitim faydasına değinildi.

Protokol imza töreninde Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Denktaş Vakfı başkanı Serdar Denktaş ile birlikte Protokol imza töreni sırasında Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Meryem Birinci de hazır bulundu.

İmzalanan protokolde Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Denktaş Vakfı arasında eğitim almak için mali imkanı olmayan gençlere eğitim faydasının sağlanmasına yönelik çalışmaların önemine ve anlaşma yapılan tarihin de kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın doğum günü olmasının da ayrı bir anlam katmış olmasına değinildi.