Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Denktaş Vakfı arasında eğitim protokolü imzalandı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ofisinde imzalanan anlaşmada Denktaş Vakfının Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Bünyesinde gençlere sağlanacak eğitim faydasına değinildi.
İmzalanan protokolde Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Denktaş Vakfı arasında eğitim almak için mali imkanı olmayan gençlere eğitim faydasının sağlanmasına yönelik çalışmaların önemine ve anlaşma yapılan tarihin de kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın doğum günü olmasının da ayrı bir anlam katmış olmasına değinildi.