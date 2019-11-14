Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde açılış heyecanı... Binali Yıldırım yarın açılışı gerçekleştirecek

“ONBEŞ KASIM” Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı yarın açılıyor.

Açılış için TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım bu akşam KKTC’ye geliyor.

Binali Yıldırımın ayni zamanda “ONBEŞ KASIM” Kıbrıs Üniversitesi’nde açılış dersini de vermesi bekleniyor.

15 kasım Kıbrıs Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılışı yarın saat 15.00'de gerçekleşecek. ONBEŞ KASIM Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı yarın saat 15.00’de düzenlenecek tören ile açılıyor. Tören saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ve açılış filmi ile başlayacak.

Mini konserin ardından konuşmalar yapılacak. Rektör Profesör Dr. Mehmet Bülent Uluğ ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin konuşmalarının ardından ilk ders verilecek.

İlk dersin konusu “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim” konusu olacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019, 19:50